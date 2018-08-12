İYİ Parti olağanüstü kurultayında 881 oyla Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda konuşan Akşener "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" dedi.

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayı "Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenleniyor.

Partinin ATO Congresium'da devam eden kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu.

1123 delegenin yer aldığı kurultayla Akşener 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.



Genel Başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimine geçilecek.



Bu arada seçim öncesi Akşener, Başkanlık Divanı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sundu.



Önergenin okunmasının ardından yapılan oylamada "blok liste" kararı alındı.



Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişiye davetiye gönderildi. AKP, CHP, Büyük Birlik Partisi, ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.