İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın @kilicdarogluk'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil." ifadelerini kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.



Meral Akşener, şunları paylaştı:



"Sayın @kilicdarogluk'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor.



Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil."



ulusal.com.tr