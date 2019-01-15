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Meral Akşener'den Trump'a yanıt (15 Ocak 2019 İyi Parti Grup Toplantısı)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akiener partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump'ın twitterdan yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Meral Akşener'den Trump'a yanıt (15 Ocak 2019 İyi Parti Grup Toplantısı)

Merl Akşener Trump'ın açıklamalarına ilişkin şu ifdeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına uzun bir zamandır kara harekatı yapılması gerektiğini aylar öncesidne dile getirmiştik. Bölgedeki bir takım gelişmeler üzerine yeni değerlendirmeler yapılmış olabilir ancak PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. ABD ve Rusya'nın oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. Cumhurbaşkanının 'dostum' dediği Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı yaptığı açıklama büyük hadsizliktir büyük terbiyesizliktir. ABD Başkanı diyor ki "kürtlere saldırırlarsa Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz" Sayın Trump'a seslenmek isterim, Türk Devleti kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadaoğu'daki kaoslarda per perişan yola düşen mazlumlara Türkiye kucak açmıştır. Türk millet katletmez. "

Etiketler; #meral akşener
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