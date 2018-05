İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Burak G., 'Çukur' dizisinin repliğini duvara yazdıklarını, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü.





Kamera görüntülerinden yazıyı yazanların Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T olduğu tespit edildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Burak G., Emniyet'teki sorgusunda 'Çukur' dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü.







Burak G., Meral Akşener'in yazı yazdıkları duvarın karşısında evi olup olmadığını da bilmediklerini iddia etti. Burak G. ve E.T.'nin "Nitelikli Tehdit" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Öte yandan, Kartal Adliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



