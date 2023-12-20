Meral Akşener'in Sözlerine İmamoğlu-Yavaş Cephesinden Yanıt Geldi!

2024 yerel seçimleri için işbirliğinde anlaşamayan CHP ve İyi Parti arasında gerilim tırmanıyor. Akşener’in eleştirilerinin odağında olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Korktular” çıkışına Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamda, "Ne yazık ki belediyecilikle ilgili olmayan, millete tek bir fayda sağlamayan, vakti geçmiş, uyduruk siyasi yakıştırmalar... Geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp evirip çevirip ortaya koydukları işler. Olsun, böyle bir dönem yaşanacak. Bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve onun Başkanı Ekrem İmamoğlu'na saldırmak. Onlara bu modanın tutmadığını, bu modanın, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Eski dost, düşman olmaz." ifadelerini kullandı.

2024 yerel seçimleri için işbirliğinde anlaşamayan CHP ve İyi Parti arasında gerilim tırmanıyor. Akşener’in eleştirilerinin odağında olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından peş peşe açıklamalar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın yaptığı açıklamalar CHP ve İyi Parti arasındaki sürecin fitilini ateşlemişti. Özkan, "Ankara'da, o dönem grup başkanvekilimiz olan sayın Adnan Beker, İstanbul'da da ben yürütürdüm kurumsal ilişkileri." demişti.

Gün yüzüne çıkan tartışmalara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den herhangi bir açıklamanın gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı.