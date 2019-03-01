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Meral Kaplan'ın yardım istediği iddia edildi fakat Instagram hesabından o paylaşım görünmüyor (Meral Kaplan kimdir)

1984 yılının nisan ayında Lüleburgaz'da doğan ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın Instagram hesabı eski eşinin, çocuğu Ela Kanioğlu'nin kaçırılması üzerine yardım istediği iddia edildi. İddialar sonrası Kaplan'ın Instagram hesabından böyle bir paylaşım görülemedi. İddialara göre, Kaplan, paylaşımında "Şuanda Bodrumdayım. Ve eski eşim eve girip annemi darp edip sokağa atıp, çocuğumu kaçırmak üzere. Ve polisleri kandırıyor. Buradan dönene kadar çocuğum avrupa vatandaşı gidebilir. Lütfen herkese yayın" ifadelerini kullandı

Meral Kaplan'ın yardım istediği iddia edildi fakat Instagram hesabından o paylaşım görünmüyor (Meral Kaplan kimdir)

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın Instagram hesabından çocuğunun kaçırılmak üzere olduğunu duyurdu ve yardım istedi.

Söz konusu paylaşımsa Meral Kaplan'ın Instagram hesabında görülemedi.

İddialara göre, Kaplan, paylaşımında "Şuanda Bodrumdayım. Ve eski eşim eve girip annemi darp edip sokağa atıp, çocuğumu kaçırmak üzere. Ve polisleri kandırıyor. Buradan dönene kadar çocuğum avrupa vatandaşı gidebilir. Lütfen herkese yayın" ifadelerini kullandı.

MERAL KAPLAN KİMDİR

Meral Kaplan, 1984 yılının nisan ayında Lüleburgaz'da doğdu.

Eş: Erhan Kanioğlu (e. 2011)

Kaplan'ın Ela Kanioğlu adında bir çocuğu var.

Etiketler; #meral kaplan #ınstagram #bodrum #yardım
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