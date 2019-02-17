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Merasim Sokak şehitleri unutulmadı

Ankara Merasim Sokakta Askeri personel servislerine düzenlenen bombalı terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. ABD destekli bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 29 kahraman unutulmadı. Şehitler için saldırının yapıldığı yerde anma töreni düzenlendi. Birlik mesajlarının verildiği törende, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi istendi.

Merasim Sokak şehitleri unutulmadı

Bölücü terör örgütü PKK'nın Ankara Merasim Sokakta düzenlediği hain saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

Tarih 17 Şubat 2016'daydı. Mesai çıkışı PKK'lı teröristler, askeri personel servislerine bombalı otomobille saldırı düzenlemişti. Hain saldırıda 7 astsubay, 22 sivil memur olmak üzere 29 kişi şehit olmuş, 75 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda şehit olanlar unutulmadı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Merasim sokakta ortak anma töreni düzenledi.

Törende şehitlerin adları tek tek okundu "Burada" denildi.

Birlik mesajlarının verildiği anma töreninde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi istendi.

Konuşmaların ardından patlamanın yaşandığı noktaya karanfiller bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #merasim sokak #şehit #bomba
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