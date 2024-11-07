"Mercek-27": 2 bin 274 silah ele geçirildi, 1.664 şüpheliye işlem

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda; evler, iş yerleri, halka açık alanlar ve yol kontrollerini kapsıyor. 100 lisanssız tabanca, 516 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 lisanssız av bölmesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda suçla mücadelede önleyiciliğe dikkati çekerek, “Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var: O da ‘önleyicilik.’ Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, ‘ruhsatsız silaha’ karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70’e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.