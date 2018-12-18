Ege Denizi'nde 184 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın mültecileri Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri dönmeye zorladığı tespit edilirken, Ulusalararası Göç Örgütü'nün 2018 göç raporu açıklandı. Rakamlar çarpıcı...

Kimisi Afgan, kimisi Afrikalı, kimisi İranlı, Suriyeli. Ölümü göze alıyor, lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar. Görüntüler Aydın ve İzmir'den. Yapılan 5 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 184 göçmen yakalandı.



İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik 3 ayrı operasyon yaptı. Lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 101 kaçak göçmen yakalandı.



Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Tekeağaç Burnu ve Kuşadası ilçesine bağlı Aslan Burnu açıklarında yine yasadışı yollarla yurtdışına geçmek isteyen 83 göçmeni yakaladı ekipler.



48'i Afganistan ve 35'i Filistin uyruklu olan kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de çapıcı bir açıklama geldi. Yunanistan'ın göçmenleri Meriç üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiğini tespit edildi.



Türkiye ile kara sınırındaki Yunanistan kolluk kuvvetleri, göçmenleri düzenli olarak zorla geri gönderiyor. Bazı vakalarda güvenlik güçleri şiddete başvuruyor ve göçmenlerin eşyalarını tahrip ediyor.



Konuyla ilgili Yunan makamlarına ve Avrupa Birliği Parlamentosu'na soruşturma çağrısı yapıldı.



Uluslararası Göç Örgütü ise 2018 Göç raporunu açıkladı. Rapora göre dünya genelinde 2018'de 4 bin 476 kişi göç ederken hayatını kaybetti.



Bu yıl göçe mecbur kalanların başında Suriyelilerin yanı sıra Tunus, Eritre, Pakistan, Irak, Kongo, Afganistan, Fas, Yemen ve Mali gibi ülkeler yer alıyor.



Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kişi sayısı bu yıl yüzde 27 azaldı. 111 bin 237 kişi deniz yoluyla, 24 bin 370'i ise karadan Avrupa kıtasına ulaştı.





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