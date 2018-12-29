Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. İkili, Suriye'de çatışmanın yatışması için siyasi sürecin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü açıkladı.



Sözcü, telefon görüşmesinde iki liderin, Suriye'de çatışmanın yatışması için siyasi sürecin geliştirilerek kararlılıkla takip edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını belirtti.



Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin merkezinde özellikle Suriye ve Ukrayna'nın yer aldığını ifade etti.



Alman Hükümet sözcüsü, Ukrayna ile ilgili, Merkel'in, üçlü temas gurubunun ateşkes için anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.



ulusal.com.tr