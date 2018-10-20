'CIA ses kayıtlarını dinledi'
'CIA ses kayıtlarını dinledi'
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Almanya'dan Suudi Arabistan'a kınama
Almanya'dan Suudi Arabistan'a kınama
Trump'a 'elçiyi çek' çağrısı
Trump'a 'elçiyi çek' çağrısı

Merkel'den Kaşıkçı açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel: ''(Kaşıkçının öldürülmesi) Hala hiç bir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.”

Merkel'den Kaşıkçı açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.'' dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #türkiye #almanya #Merkel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.