Merkez Bankası'nın yedek akçe oranını yüzde 20'den 10'a düşüren torba kanun teklifi Meclis'ten geçti. Genel Kurul'da kabul edilen teklife göre, Merkez Bankası'nın yüzde 10 üzerindeki karı Hazineye aktarılacak. Teklifle, Varlık Barışı adı altında yurt dışındaki vatandaşların mal varlığı için uygulanan vergi indiriminin süresi 6 ay uzatıldı.

Merkez Bankası'nın yedek akçe oranı yüzde 20'den 10'a düşürüldü.



Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanun teklifine göre, Merkez Bankası'nın yüzde 10 üzerindeki karı Hazineye aktarılacak. Halihazırda bankasının 46 milyar lira yedek akçesi bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilen kanun teklifiyle Varlık Barışı'nın süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Bir Türk vatandaşının yurt dışındaki altın, döviz gibi varlığını Türkiye'de kayıt altına aldırması durumunda vergi kesintisi yüzde 2 değil yüzde 1 olacak.



Yurt dışına çıkış harcını 15'liradan 50 liraya yükselten teklifle, yurt dışından getirilerek klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Ancak telefonlar bir yıl içinde başvurulması halinde 250 lira karşılığında sisteme entegre edilebilecek.



Çarşamba akşamı kabul edilen teklifle İstanbul Yaklaşımı benzeri bir uygulama tekrar getirildi. 2 yıllık sürede şirketler kanunda belirtilen şartlar içinde müracaat etmesi halinde bankalar borçları yapılandıracak. İstanbul Yaklaşımı kriz nedeniyle ağır borç yükü altına giren üretici sektörlere bankalar aracılığıyla destek sağlama sürecine verilen isim olarak biliniyor.





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