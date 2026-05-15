Merkezefendi Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı

Denizli Merkezefendi Belediyesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerince yakalanan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan da bulunuyor.

Simge Sarıyar
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki belediye faaliyetlerine ve ihale işlemlerine yönelik başlattığı soruşturmada düğmeye bastı. Kurum bünyesinde yürütülen ihale süreçlerinde haksız maddi menfaat sağlandığı iddiaları adli makamlarca incelemeye alındı. Savcılık, dosyada elde edilen bulgular doğrultusunda ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verdi. Savcılığın kararının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü birimleri devreye girdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin sahadaki yürüttüğü çalışmalarda şahıslara "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

