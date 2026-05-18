Merkezefendi Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 tutuklama

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Toygu Ökçün
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, belediye bünyesindeki iş ve işlemlere yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiaları üzerine düğmeye basıldı. 15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

EMNİYET İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçleri sona erdi. Zanlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

12 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında karar açıklandı. Mahkeme; Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ile birlikte E.A., M.K., S.G., O.Ç., S.Ç., M.M., T.D., Ö.A., Ü.V., G.K. ve A.S.V. isimli şahısların tutuklanmasına hükmetti.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden Ö.V. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan 12 kişi, kararın ardından cezaevine gönderildi.

Denizli yolsuzluk operasyonu Merkezefendi Belediyesi
