Mersin'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Mersin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Mersin'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



​Vatan Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lerzan Özgenç



Adalet ve Kalkınma Partisi

Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)

Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer



Mezitli: Neşet Tarhan

Toroslar: Süleyman Dalkılıç

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Akdeniz: Sabit Yelkovan

Gülnar: Mehmet Kale

Anamur: Durmuş Deniz

Aydıncık: Abdullah Servili

Çamlıyayla: İsmail Sarı

Erdemli: Hüseyin Serin

Mut: Mehmet Saydam

Silifke: Mustafa Turgut

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Bozyazı: Yüksel Kır



Milliyetçi Hareket Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hamit Tuna (Cumhur İttifakı)

Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)

Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)

Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)

Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)

Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)

Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)

Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)

Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Mezitli: Mert Caner

Toroslar: Ender Turhan

Yenişehir: Hasan Ahi

Gülnar: Ahmet Sarı

Silifke: Özer Özel

Anamur: Mehmet Türe

Aydıncık: İrfan Şahin

Bozyazı: Sezai Hasdeniz

Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu

Erdemli: Serdar Arslan

Mut: Murat Orhan

Tarsus: Esin Erkoç



Halkların Demokratik Partisi

Akdeniz: Reşat Aşan



Saadet Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Erdal Alkan



Mezitli: Burak Canlı

Toroslar: Mehmet Taşkıran

Yenişehir: Şevket Yıldırım

Akdeniz: Yusuf Gülmez

Gülnar: Ercan Şahin

Silifke: İbrahim Baz

Anamur: Ali Bal

Aydıncık: Bilal Uğuz

Bozyazı: Arif Şahbaz

Çamlıyayla: İzvan Nergiz

Erdemli: Mehmet Yıldız

Mut: Halid Kılınç

Tarsus: Halil İbrahim Oğul



Bağımsız Türkiye Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ramis Akın



Toroslar: Necat Karaer

Mezitli: Nasrettin Arpas

Yenişehir: İbrahim Asarcıklı

Akdeniz: Adem Şenturan

Gülnar: Mustafa Olcay

Silifke: Cumali Çimen

Tarsus: Musa Turhan

Çamlıyayla: Erdal Aksay

Erdemli: Bayram Ergin

Mut: Durmuş Kumru

Bozyazı: Ali Tarım

Aydıncık: Süleyman Sümbül

Anamur: Rafet Soylu



Demokratik Sol Parti

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Emrah Küçükkapdan



Mezitli: Şahin Kılıç

Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut

Yenişehir: Eren Sanağa

Akdeniz: Musa Kara

Gülnar: Mustafa Kemal Tekin

Silifke: Murat Emre Dolgun

Anamur: Hüsnü Okan Özlü

Aydıncık: Ekrem Oğul

Bozyazı: Emre Tek

Erdemli: İlhan Güzelalp

Mut: Turgut Özdemir

Tarsus: Ayhan Özkurt

Çamlıyayla: Alp Erdem



Mezitli: İjlal Çürüksu

Toroslar: Nursel Işıksoy

Yenişehir: Furkan Derecik

Akdeniz: Müyesser Gözükızıl

Silifke: Filiz Ercan

Tarsus: Fırat Arkalı

Çamlıyayla: İlknur Kalan

Erdemli: Yunus Altıkulaç



Türkiye Komünist Partisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Nişan Mesut Oyardı



Mezitli: Hanife Tunç

Toroslar: Hamza Köse

Yenişehir: Ömer Yıldız

Akdeniz: Leyla Kalkanlı

Mut: Devrim Şimşek



Demokrat Parti

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Ayfer Yılmaz



Mezitli: Pınar İvenç

Toroslar: Selahattin İzgi

Yenişehir: Aynur Şahanoğlu

Akdeniz: Mustafa Akgül

Silifke: Halit Uçar

Tarsus: Abdullah Kemal Aker

Erdemli: Alpaslan Gürgenç

Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık

Anamur: Alpay Karaman



Bağımsız

Erdemli: Hüseyin Sabah

Tarsus: Ahmet Gürbüz