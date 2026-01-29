Mersin Aile Platformu’ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline destek

Mersin Aile Platformu, TRT Tabii platformunda yayınlanan “Gökkuşağı Faşizmi” isimli belgesele ilişkin bir açıklama yaptı. Platform, belgeselde işlenen konuları aile yapısının korunması ve çocukların üstün yararı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Belgeselin içeriğini destekleyerek aile kurumunu savunduklarını duyuran Mersin Aile Platformu, yapımın uluslararası alanda uzman isimlerin katkılarıyla hazırlandığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, belgeselin LGBT propaganda ve dayatmasının arka planını, farklı disiplinlerden bilim insanlarının görüşleri ve güncel akademik çalışmalar ışığında ele aldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve yapım ekibine teşekkür ediyor, bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Tabii dijital platformunda yayımlanan 'Gökkuşağı Faşizmi' başlıklı belgesel, uluslararası tanınırlığa sahip, alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü farklı disiplinlerden bilim insanlarının katkıları ve güncel akademik çalışmalar ışığında ele almaktadır.

Belgeselde, cinsel kimlik karmaşasının genetik temelli olmadığına ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemezliğine ilişkin bilimsel veriler ortaya konulmakta, bu yönüyle yapım, bilimsel gerçeklerin kamuoyunda görünür kılınması açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Buna karşın, LGBT örgütlerinin bilimsel verilerle konuşan akademisyen ve araştırmacılara yönelik tehdit, baskı ve sindirme girişimlerinde bulunduğu açıkça görülmektedir.

Uzun süredir tartışılması zorlaştırılan, eleştiri getirilmesi halinde baskı ve linç ile karşılaşılan bir alana dair farklı bir bakış açısını kamuoyunun değerlendirmesine sunmuştur.

Demokratik bir toplumda, bu tür meselelerin konuşulabilmesi ve tartışılabilmesi ifade özgürlüğünün doğal bir sonucudur.

Aile kurumunun, toplumsal değerlerin ve çocukların korunmasına yönelik kaygıların “nefret” ya da “ayrımcılık” suçlamalarıyla bastırılmasını doğru bulmuyoruz. Eleştiriye tahammül gösterilmeyen bir ortamda sağlıklı bir toplumsal diyalog kurulamaz.

Bu çerçevede, söz konusu belgeselin yayınlanmasını doğru ve meşru bulduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.''