Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, partisi MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ses çıkaranın ihraçla tehdit edildiği bir dönemde bulunduklarını savundu.



Son zamanlarda, 2,5 aylık süre içerisinde maruz kaldığı hakaretler ve 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığını belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşa, izlenen politikaları anlatamadığımız, vefa, saygı ve sevgi anlayışının yok edildiği, gördüğümüz muamele neticesinde sağlığımızı kaybettiğimiz bir dönemde daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu gibi anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm, bize güvenenlerin bugüne kadar gönül verip yol arkadaşlığı yapan vatandaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirme konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'çek git' denildiğim bir dönemde, rahmetli Başbuğa olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum."



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim." dedi.



Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, yeni bir hamle yapıp bununla birlikte yeni bir yola girmek amacıyla basın toplantısını düzenlediğini vurguladı.



Hayatının en zor basın toplantısını yaptığını belirten Kocamaz, 24 Haziran seçimleri öncesi doktorunun kalbindeki rahatsızlık için bir an evvel operasyon yapılması gerektiğini söylediğini, seçim dolayısıyla hasta hasta gece yarılarına kadar koşturduğunu, ancak hiç kimseye yaranamadığı söyledi.



MHP Genel Merkezi ile yaşadıkları süreci anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ben şanla, şerefle tüm camianın gurur duyacağı şekilde, alnımın akıyla tam çeyrek asır tüm kumpas ve engellemelere rağmen hizmet verdim. MHP adına belediyecilikte bir marka oluşturdum. 25 yılda milliyetçi ve üretken belediyeciliğin ne olduğunu tüm dünyaya göstererek sayısız ödüller aldım. Tüm dünya beni takdir etmiş ama ben maalesef Genel Başkan'a ve kendi parti yöneticilerime bir türlü yaranamamışım. Zira ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim."



Kocamaz, partisinin kendisine vefa göstermediğini de savunarak, "İnsanın bir gün bile çalıştırdığı işçisine dahi ücretini verip defalarca teşekkür ettiği bir yerde şahsıma çeyrek asırlık hizmetlerim ve davaya 50 yıllık bağlılığım karşılığında bir teşekkür dahi edilmemesini tüm kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum." dedi.



Malezya dönüşü karşılanmasına ilişkin tartışmalara da değinen Kocamaz, "(Gelen kişi hacdan mı geliyor? Gelen kişi aday mı ki karşılıyorsunuz?) ifadeleriyle beni yürekten yaralayan ve (Karşılayacaksanız gidin Mersin'de karşılayın. Niye Tarsus'ta karşılıyorsunuz?) gibi ifadeler kullanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'e hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmeyeceğim çok kişi var ancak bu iki isimde o kadar çok emeğim var ki onların adını burada açıkça söylemekten çekinmiyorum." ifadelerini kullandı.



Kocamaz, bugünden sonra şahsına yönelik yapılacak işlem ve hareketin kumpas, iftira olacağını söyledi.



MHP'den tepki



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini bildirdi.



Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'den 20 yıl Tarsus, 5 yıl da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kocamaz'ın bugün itibarıyla partiden istifa ettiğini anımsattı.



MHP'nin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesinin "davaya sadakat" ve "dava adamlığı" gibi tüm vasıfları tartışmalı hale getirdiğini belirten Durmaz, "Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir." ifadesini kullandı.



Durmaz, aday gösterilmemesi nedeniyle partiyi ve MHP liderinin yönetim anlayışını eleştiren Kocamaz'ın, düne kadar bu konularda tek bir eleştiri dahi yapmadığına ve hatta övgüler düzdüğüne dikkati çekti.

Kocamaz'ın, 25 yıl belediye başkanlığı görevinin onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düştüğünü, mazisini ve partisini karalamayı tercih ettiğini anlatan Durmaz, Kocamaz'ın gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken MHP'nin tabanından oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmasının 25 yıla yakışmadığını belirtti. Durmaz, şunları kaydetti:

"25 yıllık belediye başkanlığı döneminde tüm çalışma arkadaşlarını kendisi tercih etmiş, aynı şekilde partimizin kongre süreçlerinde genel başkanlık seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş birisinin, kendisinin tercihi edilmemesine isyan etmek yerine saygı duymasının daha etik olacağı tartışmasızdır. Kendisinin kiminle çalışacağına, kiminle yol yürüyeceğine karar verme takdiri bulunacak ama MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı ve genel merkez yönetiminin böyle bir takdirinin olamayacağını ifade etmek en hafif tabirle akıl tutulması, büyük bir çelişki ve karşı konulmaz bir egonun tezahürüdür.

Aday gösterilmemesi nedeniyle partimizden istifa eden Sayın Kocamaz, kendinde var olduğunu iddia ettiği siyasi tutarlılığa ve etiğe son kez uygun davranmalı ve ülkücülerin helal oylarıyla seçilmiş olduğu belediye başkanlığından da istifa etmelidir."



Durmaz, MHP'li olmayı ve kalmayı "Allah'ın bir lütfu" olarak niteledi ve bunun herkese nasip olmayacağını vurguladı.