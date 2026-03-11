Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon başlattı. Ekiplerin çalışması, kurumda ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri belediye binasına girerek arama yaptı.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin operasyon
