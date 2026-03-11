Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon başlattı. Ekiplerin çalışması, kurumda ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri belediye binasına girerek arama yaptı.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında ise gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.