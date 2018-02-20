Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
"Sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik"
Engin Geçtan hayatını kaybetti
Engin Geçtan hayatını kaybetti

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik 111 eve operasyon

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmaları yaptığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik 111 eve operasyon

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmaları yaptığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör  örgütünün tekrar üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmalarına  giriştiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin  "gaygubet evi" adı verdiği ve gizlenmek için kullandıkları hücre evlerinin  tespiti yapıldı.

 Bu evlerde saklandıkları değerlendirilen aralarında "büyük bölge  abileri" ve "büyük bölge mesulları", "polis ve asker mahrem abileri", "il  ablaları", "finans sorumluları" ile örgütün gizli haberleşme programları ByLock  ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.