Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi Mersin'de tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü PKK/YPG dağ kadrosu üyesi olan ve saldırı amaçlı Türkiye'ye girdiği tespit edilen kişi tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.



PKK/YPG dağ kadrosunda olan ve saldırı amacıyla Türkiye'ye girdiği belirlenen Sait D. yakalandı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sait D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

