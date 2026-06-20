Mersin Limanı ve Gürbulak’ta dev operasyon: 8,5 milyar TL’lik kaçak ilaç ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pakistan’dan Mersin Limanı’na ulaşan bir konteyneri risk analizi kapsamında şüpheli bularak inceleme altına aldı. Yapılan detaylı kontrollerde, gümrüğe beyan edilmemiş 12 milyon 400 bin adet uyuşturucu etken maddeli kaçak ilaç tespit edildi. Ağırlığı 9 tonu aşan bu eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirlendi.

MERSİN LİMANI'NDA İKİNCİ DALGA

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında bölgedeki saha çalışmalarını sürdüren ekipler, limanda bir operasyon daha düzenledi. Bu aramada ağırlığı 3 tonu geçen 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşyaya el konuldu. Ele geçirilen bu partinin değerinin ise 2 milyar 100 milyon lira olduğu saptandı.

Mersin Limanı'nda ardı ardına gerçekleştirilen bu iki operasyonla toplam değeri 7 milyar 60 milyon liraya ulaşan kaçak eşya ticareti engellendi. Yakalamalarla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Kaçakçılıkla mücadelenin bir diğer adresi olan Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da büyük çaplı bir uyuşturucu sevkiyatı önlendi. İran’dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, risk analiz sistemlerine takılarak X-Ray taramasına sevk edildi. Cihazda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere hangara çekildi.

Narkotik dedektör köpekleri "Leo" ve "Cunda"nın da katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı aramada, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira olarak değerlendirilen bu uyuşturucu yakalamasıyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı adli tahkikat başlattı.

KARA PARA VE TERÖRÜN FİNANSMANINA KESİNTİSİZ ENGEL

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, haksız rekabetin önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi ile suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından büyük önem taşıyor. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürüyor.