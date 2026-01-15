Mersin Limanı'nda dev operasyon! 298 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen uluslararası mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen başarılı bir operasyonu duyurdu.

Bu sabah saatlerinde düğmeye basan emniyet birimleri, uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır bir darbe indirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede operasyonun Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, Güney Amerika'dan Türkiye'ye sevkiyat yapan bir gemi takibe alındı. Brezilya'dan yola çıkan ve Mersin Limanı'na yanaşan gemideki bir konteynerde arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramalarda, resmi kayıtlarda yükü "yer fıstığı" olarak görünen konteynerin içerisine gizlenmiş halde 298 kilogram kokain bulundu. Bakan Yerlikaya, operasyonun sonucunu ve ele geçirilen miktarı şu ifadelerle açıkladı: "Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi."

