Mersin Limanı'nda gemiye uyuşturucu operasyonu: 350 kilo ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik bir çalışma yürütüyordu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda deniz taşımacılığı yöntemiyle Brezilya'dan gelen bir gemi tespit edildi.

BREZİLYA'DAN GELEN GEMİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen geminin dört gün önce Mersin Limanı'na yanaştığı öğrenildi. Kuru yük gemisine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, geminin gövdesinin alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Bu bilginin öğrenilmesinin ardından operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil edildi.

ZULA, GEMİNİN SOĞUTMA SUYU BÖLÜMÜNDE BULUNDU

Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinde motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümüne yerleştirilmiş zulaya ulaştı. Yapılan aramada 12 ayrı pakette toplam 350 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri gibi malzemeler de ele geçirildi. Kokainle bağlantılı gözaltına alınan Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

9 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Engelli olduğu öğrenilen şüpheli E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışından gelerek uyuşturucuyu çıkarmak amacıyla deneme dalışları yaptıkları polis takibiyle belirlenen dalgıçlar O.K. ve E.Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1,5 milyar liralık uyuşturucuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.