Sahte engelli raporu alarak kamu kuruluşlarını dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 30 kişiden 16'sı tutuklandı

Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, sahte engelli raporu alarak kamu kuruluşlarını dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce engelli raporu alınması sırasında usulsüzlük yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 30'u adliyeye sevk edildi, diğerleri ise savcılık talimatıyla salıverildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 aylık çalışması sonucu başlatılan operasyonda 151 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mersin, Mardin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 99'u gözaltına alınmıştı.



Zanlıların, "engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, araç alımında ÖTV'den muaf olmak, engelli olarak iş imkanlarından faydalanmak ve askere gitmemek amacıyla doktora gitmeden, muayene olmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı özür oranları verilerek sahte sağlık kurulu raporu ve çürük raporu alınması yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik" suçlarını işledikleri iddia edilmişti. Bazı zanlıların muayeneye kendi yerlerine başkalarını soktukları öne sürülmüştü.