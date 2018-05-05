Mersin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Mersin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







Mersin'in yanı sıra Ankara, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda biri okulla ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci ve 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.