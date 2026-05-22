Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarının sonucunda şebeke üyesi olduğu saptanan 40 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen jandarma güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Mersin merkez olmak üzere Antalya, Adıyaman, Adana, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep’te yapılan baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİRKETLER, LÜKS ARAÇLAR VE GAYRİMENKULLERE EL KONULDU

Operasyon sürecinde, yasa dışı yollardan elde edildiği ve suç ağında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı 5 limited şirket, 7 adet lüks otomobil ve 4 taşınmaza el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 50 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal delil olarak muhafaza altına alındı. Ekipler ayrıca suç gelirlerinin aklandığı saptanan şüphelilere ait 350 banka hesabına da bloke koyarak yasa dışı para akışını kesti.

28 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 40 şüpheli, jandarmadaki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.