Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 26 milyarlık vurgunda 103 kişi adliyede

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı takip çalışmaları sonuç verdi. Gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda çok sayıda ismin devasa bir bahis ağı kurduğu belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla dün sabah saatlerinde 255 polis ekibinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MİLYARLARCA LİRAYI FARKLI SEKTÖRLERDE AKLADILAR

Operasyonda yakalanan yüzden fazla şüphelinin kurduğu sistemin finansal büyüklüğü dikkat çekti. Yapılan tespitlere göre bahis ağının ulaştığı toplam işlem hacmi 26 milyar 416 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre şüpheliler, yasa dışı yollardan elde ettikleri bu devasa suç gelirini sisteme sokmak için ticari faaliyetleri paravan olarak kullandı. Paranın kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla aklandığı belirlendi.

GAYRİMENKUL VE LÜKS ARAÇ FİLOSUNA EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yüzlerce dijital materyal, üçü tabanca olmak üzere toplam yedi silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yürütülen hukuki süreç çerçevesinde şüphelilerin yasa dışı gelirle elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Bu doğrultuda şahıslara ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç ve 6 motosiklete el konuldu.

Eş zamanlı baskınların ardından emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri bugün tamamlandı. İşlemleri biten 103 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında Tarsus Adliyesi'ne getirildi. Sevk işlemleri sırasında adliye bahçesine basın mensuplarının girmesi engellendi.

Operasyonun detaylarına ve şebekenin bağlantılarına yönelik başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.