Mersin Silifke Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 19 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama, 10'u hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Hakimlik tarafından yapılan detaylı değerlendirmenin sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait O., Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi E. D., Özel Kalem Müdürü Ersin S., Ayniyat Müdürü Erdoğan G., festival organizasyon yüklenicisi Erman F.K., Şerife Y. ve Osman Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İTİRAFÇILAR RÜŞVET AĞINI BİR BİR ANLATTI

Tutuklamalarla sonuçlanan bu hukuki süreç, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyedeki bazı kamu görevlileri ile kurumla iş yapan yüklenici firmalar arasındaki ilişkilere yönelik başlattığı derinlemesine incelemeye dayanıyor. Savcılık, rüşvet alıp verme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine kapsamlı bir çalışma yürütmüştü. Gelen ihbarların ardından iletişimin denetlenmesi tedbirleri devreye sokulmuş; MASAK raporları, banka hareketleri, geçmişe dönük iletişim trafiğini gösteren HTS ve plaka tanıma sistemini barındıran PTS kayıtları titizlikle incelenmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bazı şüpheliler, belediye içerisindeki işleyişe dair önemli beyanlarda bulundu. İfadelerde; yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere doğrudan para teslimatı yapıldığı aktarıldı. İtirafçılar ayrıca, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiğini ve belediye ile bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı (danışıklı) işlemler yapıldığını anlattı. Başsavcılık, etkin pişmanlık kapsamında dosyaya giren bu çok sayıdaki iddianın HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer somut delillerle birebir eşleştiğini tespit etti.

BELEDİYEDEN MÜHÜRLÜ ZARFLAR VE DÖVİZ ÇIKTI

Delillerin toplanmasının ardından 19 Haziran'da Silifke genelinde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Emniyet güçleri şüphelilerin ikametgahlarında, araçlarında, iş yerlerinde, Silifke Belediyesi binasında ve Silifke Belediyespor Kulübü binasında geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda ihale ve imar işlemlerine ilişkin çok sayıda resmi evrak ile birlikte yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Suçun işleniş biçimine kanıt teşkil eden kullanıma hazır firma kaşeleri, önceden kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları bulundu. Aynı zamanda incelenmek üzere çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve çeşitli dijital materyallere de el konuldu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialara ve elde edilen bulgulara ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.