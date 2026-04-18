Mersin Silifke'de sağanak kabusu: Yol çöktü, seraları sel bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Mersin’in Silifke ilçesinde başlayan şiddetli sağanak yağış, özellikle kırsal bölgelerde büyük tahribata yol açtı. Yağışın etkisiyle Keben ve Kargıcak mahallelerinde sel suları baskınlara neden olurken, dağlık alanlarda aşırı su birikmesi sonucu doğal şelaleler oluştu.

Keben Mahallesi'nde bulunan Sağlık Ocağı mevkiinde, aşırı yağışlar nedeniyle karayolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Sağlık ocağının alt kısmında oluşan göçük, yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu. Sel suları sadece ulaşımı değil, bölgedeki tarım üretimini de vurdu; çok sayıda sera ve ekili alan su altında kalarak zarar gördü.

Kargıcak Mahallesi'nde de etkisini sürdüren sağanak, yollarda zemin bozulmalarına yol açarak ulaşımı tehlikeli hale getirdi. Yetkililer, oluşan olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Yağışların devam etmesi beklenen bölgede, vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.