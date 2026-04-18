Mersin Silifke'de sağanak kabusu: Yol çöktü, seraları sel bastı

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Keben ve Kargıcak mahallelerinde sel meydana gelirken, sağlık ocağı yakınındaki yol çöktü ve tarım alanları sular altında kaldı. Bölgede yağışın devam etmesi beklenirken güvenlik önlemleri artırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin Silifke'de sağanak kabusu: Yol çöktü, seraları sel bastı
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Mersin’in Silifke ilçesinde başlayan şiddetli sağanak yağış, özellikle kırsal bölgelerde büyük tahribata yol açtı. Yağışın etkisiyle Keben ve Kargıcak mahallelerinde sel suları baskınlara neden olurken, dağlık alanlarda aşırı su birikmesi sonucu doğal şelaleler oluştu.

Keben Mahallesi'nde bulunan Sağlık Ocağı mevkiinde, aşırı yağışlar nedeniyle karayolunun bir bölümünde çökme meydana geldi. Sağlık ocağının alt kısmında oluşan göçük, yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye soktu. Sel suları sadece ulaşımı değil, bölgedeki tarım üretimini de vurdu; çok sayıda sera ve ekili alan su altında kalarak zarar gördü.

Kargıcak Mahallesi'nde de etkisini sürdüren sağanak, yollarda zemin bozulmalarına yol açarak ulaşımı tehlikeli hale getirdi. Yetkililer, oluşan olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Yağışların devam etmesi beklenen bölgede, vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Mersin sel felaketi
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
