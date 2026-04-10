Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İhalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda yetkili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan adli süreç çerçevesinde, yaklaşık 30 şüpheli hakkında yakalama kararı uygulandı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyon doğrultusunda belediye binasında da arama yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında üst düzey yöneticiler yer alıyor.