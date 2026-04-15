Mersin'de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın bugün öğle saatlerinde okula silahla geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi derhal harekete geçti. Yetkililer, okul binası içerisinde herhangi bir tehlikeli durum oluşmasına fırsat vermeden öğrenciye müdahale ederek üzerindeki silahı aldı.

HANGİ AMAÇLA GETİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Tehlikenin önlenmesinin ardından silaha el konulurken, lise son sınıf öğrencisi okulda gözetim altına alındı. Mersin'de ikamet ettiği öğrenilen M.M.A., daha sonra işlemleri yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öğrencinin tabancayı eğitim kurumuna ne amaçla getirdiği henüz bilinmezken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.