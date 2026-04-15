Mersin'de bir lise öğrencisi okulda silahla yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fatih Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A., okula getirdiği tabancayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın bugün öğle saatlerinde okula silahla geldiği tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve okul polisi derhal harekete geçti. Yetkililer, okul binası içerisinde herhangi bir tehlikeli durum oluşmasına fırsat vermeden öğrenciye müdahale ederek üzerindeki silahı aldı.

HANGİ AMAÇLA GETİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Tehlikenin önlenmesinin ardından silaha el konulurken, lise son sınıf öğrencisi okulda gözetim altına alındı. Mersin'de ikamet ettiği öğrenilen M.M.A., daha sonra işlemleri yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öğrencinin tabancayı eğitim kurumuna ne amaçla getirdiği henüz bilinmezken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ta okula saldırı: Saldırganın babası gözaltındaKahramanmaraş’ta okula saldırı: Saldırganın babası gözaltındaGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 4 can kaybı 20 yaralı
Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya
30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek
“Dijital dünya kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor''
Türkiye ile Kazakistan arasında 14. Dönem KEK Protokolü imzalandı
Haksız ticari uygulamalara 49,8 milyon TL ceza
İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon
Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri
Akaryakıt fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara talebi yükseltti Akaryakıt fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara talebi yükseltti