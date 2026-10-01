Mersin'de dev yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı gözaltında!

Operasyon çerçevesinde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

13 İHALE VE 63 DOĞRUDAN TEMİNDE 330 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI İDDİASI

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmanın detaylarına göre:

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen incelemelerde, 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan belediye başkanlarının ikametlerinde ve belediye binalarında arama işlemlerinin yapıldığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.