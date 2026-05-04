Mersin'de evde rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde bir ikamette bulunan Ebru ve Musa Tülü çifti ile çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı.

HASTANEDE ACI HABER

İhbar üzerine adrese hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bulantı ve kusma şikayetleriyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ANNE VE BABA TEDAVİ ALTINDA

İlk müdahaleleri gerçekleştirilen anne Ebru ve baba Musa Tülü, durumlarının ciddiyeti üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ebeveynlerin tedavisi devam ederken, sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ

Yapılan ilk incelemelerde, Karaman'da yaşayan ailenin izinlerini geçirmek ve yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Bozyazı'da bulundukları öğrenildi. Polis ekiplerinin ailenin kaldığı evdeki detaylı incelemesi ve olayın kesin nedenini belirleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.