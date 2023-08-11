Mersin'de FETÖ operasyonu! 8 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yurt içindeki operasyonlara devam ediliyor.

Son olarak Mersin'de de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ve KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalıp kamuda çalışmaya başladığı da belirlendi.

Tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.