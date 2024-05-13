Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.
Mersin il Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.