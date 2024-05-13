Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin il Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.