Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.

Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
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Mersin il Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün, Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Eski kamu görevlisi olduğu belirlenen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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