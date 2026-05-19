Mersin’de kan donduran vahşet! 6 kişiyi öldüren zanlı yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olay, dün Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini kapsayan geniş bir güzergahta meydana geldi. 37 yaşındaki Metin Ö., yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantaya giderek tabancayla ateş açtı. Düzenlenen bu ilk saldırıda iş yeri çalışanı Ahmet Ercan ve iş yeri sahibi Sabri Pan hayatını kaybetti.

Çifte cinayetin ardından 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan zanlı, cinayetlerine kaçış güzergahında da devam etti. Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli, burada tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Hız kesmeden kaçışını sürdüren Metin Ö., Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i de silahla vurarak katletti. Eski eşini vurduktan sonra Yeniköy Mahallesi'nde eylemlerine devam eden saldırgan, bu kez Abdullah Koca'yı hedef aldı. Koca'yı motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlayarak ölümüne sebep olan şüpheli, ardından Karakütük Mahallesi'ne yöneldi. Burada çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı da öldüren Metin Ö., kilometrelerce süren bu kaçış silsilesi boyunca karşısına çıkan 8 kişiyi daha yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla başta Tarsus Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Toplam 6 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı vahşetin ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, havadan da helikopter desteği sağlandı. Ekipler, zanlının kaçışında kullandığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında terk edilmiş halde ulaştı.

Şüphelinin ormanlık alana kaçtığını değerlendiren jandarma ekipleri, operasyonu sabah saatlerine kadar kesintisiz sürdürdü. Yapılan titiz arama çalışmaları sonucunda jandarma, şüphelinin Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkiinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla etrafı sarılan Metin Ö., kaçamayacağını ve yakalanacağını anlayınca yanında bulunan silahla intihar etti.