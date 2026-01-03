Mersin'de milyarlık vurgun: Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mersin’de polis ekipleri tarafından "Change Araç" çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyon kapsamında, suç örgütünün 1 milyar 180 milyon lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Güvenlik güçleri, operasyon sırasında 27 adet araca da el koydu.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çetenin yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen araçların şasi numaralarını "ağır hasarlı" araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri belirlendi. Bu yöntemle araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları tespit edildi.

Ayrıca çetenin; çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sürdükleri saptandı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin’de ‘Change Araç’ çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 27 adet araca el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını ‘ağır hasarlı’ araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."