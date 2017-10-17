Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." dedi. Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge" ifadelerini kullandı. Saldırıya ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mersin patlamasında 17'si polis 18 kişi yaralandı." diye konuştu. Mersin Valiliği, bombalı saldırıda 12 polisin yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı

Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.



Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.



BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Saldırıya ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mersin patlamasında 17'si polis 18 kişi yaralandı." diye konuştu.



BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA



Habertürk TV'ye konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge" dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Mersin Valiliği, bombalı saldırıda 12 polisin yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.



Valilik açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğümüze ait personel servis aracı Yenişehir ilçesi Dikenliyol mevkiinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada 12 Polis Memurumuz yaralanmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlama ile ilgili çok yönlü olarak yürütülen araştırmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.





Yayın yasağı getirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 18. Cadde'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi gereğince yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Başvurunun yapıldığı Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği talebi değerlendirerek yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

Karar yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Polis servis aracının geçtiği esnada meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiği anlaşılmakta, toplum sağlığının, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 18. Cadde üzerinde polis servis aracının geçtiği esnada meydana gelen patlama-terör olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve bunun gibi yayın yapılmasının 5187 Sayılı Kanunu'nun 3/2. maddesi gereğince yayın yasağı getirilmesine karar verildi."



RTÜK'ten yayın yasağı

RTÜK'ten, Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.



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