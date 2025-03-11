Mersin’de silah kaçakçılığına darbe: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi!

Mersin’de yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda büyük bir cephanelik ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları tek tek yakalayacağız" diyerek operasyonun detaylarını paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mersin’de silah kaçakçılığına darbe: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi!
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İçişleri Bakanlığı, Mersin’de yasa dışı silah ticareti yapan şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen baskında, 353 yabancı menşeli tabanca, 913 silah parçası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

EV VE BAHÇEDE GİZLENMİŞ CEPHANELİK

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah imalatı yapıldığı tespit edilen bir ev ve bahçesi mercek altına alındı. Yapılan baskında büyük miktarda silah ve mühimmat bulundu.

Silahların yasa dışı yollarla satılmak üzere hazırlandığı belirtilirken, şüphelilerin kaçak silah ticaretini hangi yöntemlerle yaptığına ilişkin soruşturma derinleştirildi.

"PEŞİNDEYİZ, YAKALAYACAĞIZ"

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız."

Operasyonu gerçekleştiren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, yasa dışı silah ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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