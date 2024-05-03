Mersin’de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin’de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’de bölücü terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şahısların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

# terör # Mersin
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