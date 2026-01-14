Mersin'de 'yatırım' tuzağı: Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi

Mersin'de kurdukları paravan şirketler üzerinden vatandaşları 'yatırım, kredi ve ev satışı' vaadiyle dolandıran organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Mersin'de 'yatırım' tuzağı: Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte organize bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtırdıkları tespit edildi. Şebekenin, bu şirketler üzerinden yatırım ve kredi vaadinde bulunduğu, ayrıca kapora ve senet karşılığı ev satma ilanları vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde hareket eden şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen 15 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile paravan şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak ve kaşe ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ve ifadeleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin
