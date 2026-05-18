Mersin'deki silahlı saldırının tanığı konuştu: "Torpil atıyorlar sandım, yeğenim 'vuruldum' dedi"

Mersin’de bir kişinin farklı noktalarda düzenlediği silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıda yeğeni yaralanan Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, olay anında yaşadıklarını anlattı.

“ÖNCE TORPİL SANDIM”

AA muhabirine konuşan Muhtar İsa Gür, markette çalışan yeğeni Veli Şimşek’in saldırıda yaralandığını ve tedavisinin Tarsus Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü söyledi.

Saldırganın iş yerinin önüne gelir gelmez otomobilinden ateş açtığını belirten Gür, şu ifadeleri kullandı:

“Başta şaka yapıyorlar, torpil falan fırlatıyorlar sandım ama değilmiş. Çocuk ‘vuruldum’ dedi. Sonra arabaya koşup saldırganın peşinden gittim ama yakalayamadım.”

Gür, saldırgan Metin Ö’yü tanımadıklarını belirterek, çevredeki insanlara rastgele ateş açıldığını söyledi.

SALDIRILARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Metin Ö. isimli saldırgan, önce Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden’i tabancayla öldürdü.

Daha sonra Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi’ndeki bir lokantanın önüne gelen saldırgan, aracından çevreye ateş açtı. Saldırıda Sabri Pan ile iş yerinde çalışan Ahmet Ercan yaşamını yitirdi.

Saldırganın ayrıca Kaburgediği Mahallesi’nde Yusuf Oktay’ı, Yeniköy Mahallesi’nde Abdullah Koca’yı ve bir akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Gökay Selfioğlu’nu öldürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Jandarma ve polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Tarsus, Çamlıyayla ve Adana’nın Pozantı ilçesi güzergahlarında güvenlik önlemleri artırılırken, bölgenin helikopter ve dronlarla kontrol edildiği öğrenildi.