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Mersin'deki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı

Mersin'deki polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.

Mersin'deki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı

Mersin'deki polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 18. Cadde'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi gereğince yayın yasağı getirilmesini talep etti.
Başvurunun yapıldığı Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği talebi değerlendirerek yayın yasağı getirilmesine karar verdi.
Karar yazısında şu ifadelere yer verildi:
"Polis servis aracının geçtiği esnada meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle yürütülen soruşturmada olaya ilişkin yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiği anlaşılmakta, toplum sağlığının, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 18. Cadde üzerinde polis servis aracının geçtiği esnada meydana gelen patlama-terör olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve bunun gibi yayın yapılmasının 5187 Sayılı Kanunu'nun 3/2. maddesi gereğince yayın yasağı getirilmesine karar verildi."

RTÜK'ten yayın yasağı
RTÜK'ten, Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #terör saldırısı #yayın yasağı
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