Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında şok manzara: Evden 4 kilo külçe altın ve servet çıktı!
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında şok edici detaylara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö.'nün adresinde yapılan aramalarda çuval dolusu döviz, 4 kilo külçe altın ve ihale dokümanları ele geçirildi.
ADRESTEN SERVET ÇIKTI: 4 KİLO ALTIN VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ
Polis ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği ev aramasında, suç gelirlerinin ve usulsüzlük iddialarının boyutunu gözler önüne seren şu materyaller ve varlıklar ele geçirildi:
Nakit Para: 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 paund
Altınlar: 4 kilogram külçe altın, 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın
Silah ve Dokümanlar: Ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ile kritik ihale dokümanları
Tüm bu bulgular polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE BAŞKANLAR GÖZALTINDA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Ekim'de düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında daha önceki operasyonlarda Doğukan Uyan ve 3 kişinin tutuklandığı, yolsuzluk iddialarının çok yönlü olarak derinleştirildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı