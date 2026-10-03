Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında şok manzara: Evden 4 kilo külçe altın ve servet çıktı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında şok edici detaylara ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında şok manzara: Evden 4 kilo külçe altın ve servet çıktı!
Yayınlanma:

Soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö.'nün adresinde yapılan aramalarda çuval dolusu döviz, 4 kilo külçe altın ve ihale dokümanları ele geçirildi.

ADRESTEN SERVET ÇIKTI: 4 KİLO ALTIN VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ

Polis ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği ev aramasında, suç gelirlerinin ve usulsüzlük iddialarının boyutunu gözler önüne seren şu materyaller ve varlıklar ele geçirildi:

Nakit Para: 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 paund
Altınlar: 4 kilogram külçe altın, 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın

Silah ve Dokümanlar: Ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ile kritik ihale dokümanları
Tüm bu bulgular polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Ekim'de düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında daha önceki operasyonlarda Doğukan Uyan ve 3 kişinin tutuklandığı, yolsuzluk iddialarının çok yönlü olarak derinleştirildiği bildirildi.

Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama: Tanker alev topuna döndü, 1 ağır yaralı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin soruşturma
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama
Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon
Tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı
39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!
Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu
Kocaeli merkezli 9 ilde "Mizan Operasyonu"
Çok Okunanlar
1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Deprem mi oldu? Deprem mi oldu?
Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu