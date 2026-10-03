Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında şok manzara: Evden 4 kilo külçe altın ve servet çıktı!

Soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö.'nün adresinde yapılan aramalarda çuval dolusu döviz, 4 kilo külçe altın ve ihale dokümanları ele geçirildi.

ADRESTEN SERVET ÇIKTI: 4 KİLO ALTIN VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ

Polis ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği ev aramasında, suç gelirlerinin ve usulsüzlük iddialarının boyutunu gözler önüne seren şu materyaller ve varlıklar ele geçirildi:

Nakit Para: 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 paund

Altınlar: 4 kilogram külçe altın, 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın

Silah ve Dokümanlar: Ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ile kritik ihale dokümanları

Tüm bu bulgular polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Ekim'de düğmeye basılan eş zamanlı operasyonlarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasında daha önceki operasyonlarda Doğukan Uyan ve 3 kişinin tutuklandığı, yolsuzluk iddialarının çok yönlü olarak derinleştirildiği bildirildi.