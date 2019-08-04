Mersinli Balıkçılar, Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı

Türkiye ve Rusya arasında ki ilişkiler gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor. Mersinli Balıkçılar, Rusya'da düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı. Nükleer Güç santrelinin bulunduğu Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde tutalan balıklara aynı zamanda radyasyon testi uygulandı.





Yarışma, Rusya'nın Leningrad Nükleer Güç santrelinin bulunduğu Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde yapıldı.



Ülkeler arasında uzun vadeli ve verimli iş birliğinin geliştirilmesi ve proje katılımcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya, Türk ve Rus balıkçıların yanı sıra Rosatom'un nükleer enerji santrali projelerinin bulunduğu; Bangladeş, Hindistan, Macaristan ve Mısır'dan 20 amatör sporcu katıldı.



Toplam 8 saat süren turnuvada balıkçılar, kurallar dahilinde farklı usuller uygulayarak avlandılar.



Yarışmada belirli uzunluklara sahip üç tür balığın değerlendirmeye alındı. Hakem heyetinin tarttığı balıklar, radyasyon testinden de geçirildi. Leningrad NGS Dış Radyasyon kontrolünde balıklarda risk olmadığı belirlendi.



Turnuvada, Mısırlı balıkçılar birinci, Rus takımı ikinci, Macaristan takımı üçüncü oldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşa edildiği Mersin Gülpınar ilçesindeki balıkçılar, Rusya'da düzenlenen Rosatom Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'na katıldı.Yarışma, Rusya'nın Leningrad Nükleer Güç santrelinin bulunduğu Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde yapıldı.Ülkeler arasında uzun vadeli ve verimli iş birliğinin geliştirilmesi ve proje katılımcıları arasında iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya, Türk ve Rus balıkçıların yanı sıra Rosatom'un nükleer enerji santrali projelerinin bulunduğu; Bangladeş, Hindistan, Macaristan ve Mısır'dan 20 amatör sporcu katıldı.Toplam 8 saat süren turnuvada balıkçılar, kurallar dahilinde farklı usuller uygulayarak avlandılar.Yarışmada belirli uzunluklara sahip üç tür balığın değerlendirmeye alındı. Hakem heyetinin tarttığı balıklar, radyasyon testinden de geçirildi. Leningrad NGS Dış Radyasyon kontrolünde balıklarda risk olmadığı belirlendi.Turnuvada, Mısırlı balıkçılar birinci, Rus takımı ikinci, Macaristan takımı üçüncü oldu.