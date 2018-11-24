Gazeteci Bekir Zorba, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin Mersin'de düzenlediği "Ekonomik Krize Çözüm" panelini değerlendirdi. "Doyurucu" bir panel olduğunu söyleyen Zorba "Toplantıda ülkemin geleceği adına umutlandım" ifadelerini kullandı.

"Krize Çözüm Paneli" Mersin'de büyük yankı uyandırdı. Mersinli gazeteci Bekir Zorba, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin düzenlediği paneli değerlendirdi. Sözlerine de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Umutluyuz; Türkiye bir üretim devriminin, köklü değişikliklerin eşiğindedir" ifadeleriyle başladı.



Bekir Zorba - Gazeteci - Krize Çözüm Paneli



"Kazançlı çıkmak, buna o kadar çok ihtiyacımız var ki. 'Aklın yolu birdir' demişler. Ortak akılla, düşman ve öteki yaratmadan sonuç odaklı işler başarılabilir. Ben o toplantıda o 'ortak aklı' gördüm. Ülkemin geleceği adına umutlandım."



"Türkiye bağımsız olacak, dışarıdan dayatmalara karşı çıkacak ve millet olarak krizlerin altından kalkacaktır" diyen Zorba "Doyurucu" bir panel oldu ifadesini kullandı.



"Konuşmacılar ekonomik krizin varlığında hemfikirdi. Ama aynı konuşmacılar ve hatta salonu dolduran davetliler dahil; Bunun 'üretim ekonomisine' dönüşle aşılacağı konusunda da hemfikirdi. (...) Doyurucu bir günün ardından salondan ayrılırken... Kafamda bazı sözler yer etmişti. Vergi affı oy avcılığıdır- Yabancı sermaye iyidir, sıcak para kötüdür- Zihniyet devrimi- Ahlakın tesisi- Borç batağında boğulmayacağız- Bölünmeyeceğiz- Umutluyuz..."



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