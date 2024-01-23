Merve Şevval Elmas kimdir? Merve Şevval Elmas'ı kim öldürdü?

Milyonlarca vatandaşın yürekleri ağza getirdiği Antalya ceset olayında kimlik tespiti yapıldı. Antalya’da son altı günde sekiz cansız beden kıyıya vurdu. Antalya Serik’te sahile vuran cesetler kimlikleri ortaya çıkmaya başladı. Cansız bedenin 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğu açıklandı. Son dakika gelişmesinin ardından Merve Şevval Elmas neden öldü araştırılmaya başladı. Vatandaşlar Merve Şevval Elmas nasıl kayboldu sorusuna yanıt aradı.

MERVE ŞEVVAL ELMAS KİMDİR?

18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’a 2024 yılının ilk günlerinde kayboldu. Ailesi genç kız hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Acı haberi alan baba Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi. İstanbul’da ikamet eden Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas’a 4 Ocak’tan bu yana ulaşamadığını söyledi.

MERVE ŞEVVAL ELMAS'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Merve Şevval Elmas’ın tek başına Düden Şelalesi’nin deniz ile buluştuğu noktaya gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri Merve Şevval Elmas’ı aramak için çalışma başlattı. Serik sahilinde cansız bedenin bulunması üzerine DNA testi yapıldı. Antalya Adli Tıp Kurumuna giden baba Osman Elmas DNA örneği verdi. DNA testi sonucuyla Serik sahilindeki cansız bedenin Merve Şevval Elmas’a ait olduğu kesinleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalya’da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır” dedi. Merve Şevval Elmas nasıl kayboldu ve ölüm nedeni henüz belli olmadı.