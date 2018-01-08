Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in sorularını yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, önlisans yani meslek yüksekokulu mezunları için askerlik süresinde indirimin konuşulan bir konu olduğunu belirtti. Bakan Özlü, "Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye" dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Milat gazetesine konuştu.



Önlisans yani meslek yüksekokulu mezunlarına askerlik süresinde indirimin gündemde olduğunu belirten Özlü, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konu hakkında bilgileri paylaştı.



Bakan Özlü'nün sorulara cevapları şu şekilde:



MYO MEZUNLARI İÇİN “ASKERLİK SÜRESİ İNDİRİMİ” KONUŞULAN BİR KONU



- Meslek Yüksek Okulu mezunları da üniversite mezunları ama askerlik bakımından “süre” avantajları hiç yok….



Özlü: Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, “Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum.” dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.



- Meslek Yüksek Okulu’nu bitirene askerlik süresi bakımından bir indirim sağlansa…Bu konuda çok yazdık…



Özlü: Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, “Bu şekilde bir düzenleme yapalım” diye. Bu konu gündemde… Gündemde olan bir konu, (ilginizden dolayı) teşekkür ediyoruz Serdar Bey.



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