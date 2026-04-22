Mesud Pezeşkiyan: Dünya aldatıcı gevezeliklerinize ve çelişkinize tanıktır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD yönetiminin taahhüt ihlallerini ve uyguladığı ablukaları eleştirdi. Pezeşkiyan, Washington'un söylem ve eylemleri arasındaki çelişkinin gerçek müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine dair belirsizlik sürerken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. İran’ın diyalog ve anlaşma yanlısı tutumunu her zaman koruduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin tavrının bu süreci tıkadığını ifade etti.

Pezeşkiyan, "Taahhüt ihlalleri, ablukalar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engeldir. Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesine ikinci dalga operasyon: CHP İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandıUşak Belediyesine ikinci dalga operasyon: CHP İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandıGündem
Mesud Pezeşkiyan iran müzakere abd
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Doğum izni uzatıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
'Dünya aldatıcı gevezeliklerinize çelişkinize tanıktır'
İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
Türkiye'den İran'a tıbbi destek!
Hedef 3 yılda 800 bin gence staj imkânı
Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tüm okullara güvenlik kuvveti konuşlandırılacak
Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor! Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor!
Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş 3 kritik tarihi açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı aşabilir İslam Memiş 3 kritik tarihi açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı aşabilir