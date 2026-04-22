Mesud Pezeşkiyan: Dünya aldatıcı gevezeliklerinize ve çelişkinize tanıktır

İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine dair belirsizlik sürerken, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. İran’ın diyalog ve anlaşma yanlısı tutumunu her zaman koruduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin tavrının bu süreci tıkadığını ifade etti.

Pezeşkiyan, "Taahhüt ihlalleri, ablukalar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engeldir. Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır." ifadelerini kullandı.