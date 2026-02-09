Mesut Özarslan’dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldığını açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle resmi suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partiyle yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Ancak istifa metninde yer alan detaylar dikkat çekti. Özarslan, CHP Lideri Özgür Özel’in kendisine ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığını öne sürdü. Bu iddialar üzerine harekete geçen avukatı, savcılığa sunduğu dilekçede Özel’in cezalandırılmasını talep etti.

"BU YAPTIKLARIN SENİ DOĞURAN ANNEYİ DAHİ UTANDIRACAK"

Dosyaya giren iddialara göre; tartışma yaratan süreçte şu cümle kullanıldı: "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi dahi utandıracak". Özarslan cephesi, bu sözleri gerekçe göstererek yasal süreci başlattı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk TV yayınında hakkındaki bu iddialara ve yaşananlara yanıt verdi. Özel şu ifadeleri kullandı: "Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: 'Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. 'Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim. Aileye hiçbir hakaret yok, asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim. Zaten çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana 'Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu' dedi."